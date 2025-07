Ao mesmo que o Governo avança com o crescimento do setor privado. Paulo Raimundo esteve esta manhã, junto ao Hospital do Barreiro, onde o serviço de urgências de obstetrícia está encerrado.

O líder do PCP participou numa ação de protesto.



Entre as crítcas, que fez ao executivo liderado por Luís Montenegro, disse que é importante encontrar profissionais para trabalharem no SNS.