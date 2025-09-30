PCP diz que Governo é responsável por milhares de barracas

Em declarações aos jornalistas antes de um comício na Praça da Corujeira, no Porto, Paul Raimundo reagiu às declarações do primeiro-ministro, que afirmou hoje que as barracas e bairros de lata têm ressurgido sobretudo em autarquias do PS e da CDU.

"O senhor primeiro-ministro vive numa bolha. Custa-me dizer isto, mas é como disse: é cada tiro, cada melro", respondeu Paulo Raimundo, considerando que, nas declarações que fez sobre as barracas, Luís Montenegro esqueceu-se de "dois pormenores".

"O primeiro pormenor é que há duas mil barracas, duas mil habitações degradadas em território do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), em Almada. Ora, se eu não estou a ver mal, o IHRU é uma responsabilidade direta do Governo", frisou.

Por outro lado, o secretário-geral do PCP frisou que, se há autarquia onde, "infelizmente", há um número significativo de pessoas a "viver em condições indignas" é Lisboa, câmara atualmente presidida por Carlos Moedas, autarca do PSD, onde "11.500 agregados familiares vivem em condições indignas".

"Portanto, já não há palavras para descrever a afronta. O primeiro-ministro, cada vez que fala na habitação, é tiros nos pés", defendeu, acusando Luís Montenegro de "viver no mundo onde as rendas de 2.300 euros são rendas moderadas".

"Mas o país não é isso. Ele que se preocupe em resolver o problema da habitação em todo o território. Não venha agora aproveitar o drama de milhares de famílias para fazer campanha eleitoral para as autarquias", pediu.

Questionado sobre como viu as críticas diretas do primeiro-ministro às autarquias do PS e da CDU, Paulo Raimundo frisou que, se há coisa que não faz é "defender a Câmara Municipal de Almada", atualmente gerida pelo PS, mas reiterou que há duas mil habitações clandestinas naquele concelho em terrenos do IHRU.

"Portanto, de quem é a responsabilidade? Não é do Governo? Estes anos parados do IHRU, sem resposta ao problema da habitação social, sem resposta à renda acessível nem às rendas moderadas do Governo, isto é responsabilidade de quem? Das autarquias?", perguntou.

Paulo Raimundo salientou que "nem é da responsabilidade das autarquias do PS, nem da CDU, nem mesmo do PSD, diga-se de passagem".

"É responsabilidade do Governo e pronto... O primeiro-ministro continua a não dar uma para a caixa", acusou.