PCP diz que Ucrânia é "tabuleiro do jogo" entre NATO e Rússia

João Oliveira diz que "a Ucrânia é um tabuleiro do jogo da guerra da NATO com a Rússia". O membro da comissão política do PCP disse, esta noite, na RTP, que a ausência dos comunistas da sessão na Assembleia da República, na qual discursou o presidente ucraniano, foi uma forma de não pactuar com o acentuar da escalada da guerra.