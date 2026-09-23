PCP leva a debate início do ano letivo e aponta a Governo "fragilizado"

O ministro da Educação vai representar o Governo na Assembleia da República, confirmou a RTP Antena 1, juntamente com o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, e a Secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira.





“Aquilo que verificamos é que este ano letivo se iniciou, mas os problemas persistem e surgiram novos. Muitos deles estão inclusivamente a agravar-se”, sublinha a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, em declarações aos jornalistas, exemplificando com a “falta de professores nas escolas” e o “número de alunos sem aulas”.





“É um problema gravíssimo com o que a escola pública está confrontada e que este Governo não resolveu ao longo de mais de dois anos de governação”, defende a deputada, acusando o executivo de continuar a implementar “remendos que não resolvem problema algum”.

No arranque do ano letivo, o PCP mostra-se também preocupado com os casos de estudantes sem vaga, considerando “inacreditável que haja alunos que no primeiro dia de aulas não sabiam para que escolas iam”. “É surreal”, reforça a líder parlamentar comunista, que insiste que Fernando Alexandre está a levar a cabo um “desmantelamento do ministério da Educação” com o recente processo de reestruturação das entidades sob sua tutela.





“Já o tínhamos visto no caos dos exames e de tudo aquilo que provocou nos estudantes e nas famílias, com o Governo e o ministro a responsabilizar tudo e todos, menos assumindo as suas próprias responsabilidades”, sublinha, acrescentando que o partido quer “esclarecimentos e confrontar o Governo com as consequências das suas opções políticas".Questionada pelos jornalistas, Paula Santos considera que é um “ministro e um Governo fragilizados” que iniciam o novo ano letivo, apontando também à política do executivo que, defende, “não serve” o país. “Avançou um processo de extinção e de redução de serviços, houve competências que ficaram ‘ao Deus-dará’, sem respostas. Esta é uma responsabilidade do ministro e do Governo”, afirma a deputada do PCP.