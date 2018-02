PCP não gostou de ver iniciativas parlamentares sobre eutanásia

Foto: Lusa

Bloco de Esquerda e PS apresentaram hoje propostas no parlamento.



Para o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, PS e BE violaram a habitual prática parlamentar.



As declarações de João Oliveira foram proferidas no final das jornadas parlamentares do PCP, em Portalegre.



Os comunistas decidiram agendar para 14 de março um novo debate no parlamento sobre a matéria e prometem apresentar novas iniciativas legislativas relacionadas com a contratação coletiva.