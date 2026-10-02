País
PCP pede mais tempo de pais com filhos: "Há condições para reduzir o horário de trabalho"
Numas jornadas parlamentares que têm os direitos de pais e crianças no centro do debate, o PCP insiste que "há condições para reduzir o horário de trabalho" sem que os trabalhadores tenham "perda de rendimentos".
A líder parlamentar comunista, Paula Santos, considera que existe um “problema sério de conciliação entre a vida pessoal e profissionais dos pais”, com consequências no desenvolvimento das crianças e jovens, e criticou as propostas que, diz, têm sido apresentadas pelas entidades patronais e que querem ir num “sentido oposto”. “Isto é gravíssimo”, sublinha.
Teresa Borges - RTP Antena 1
No âmbito das jornadas parlamentares, que terminam hoje em Lisboa, o partido esteve reunido com o Instituto de Apoio à Criança (IAC), onde ouviu as preocupações da associação. O presidente da Direção do IAC, Manuel Coutinho, defendeu a necessidade de uma nova “organização laboral” que permita às crianças o “direito a ter o pai e a mãe mais tempo presentes”, defendendo mesmo que esta é uma "questão civilizacional".
As jornadas parlamentares do PCP encerram esta tarde na Assembleia da República, com um discurso do secretário-geral do partido, Paulo Raimundo.