PCP pede mais tempo de pais com filhos: "Há condições para reduzir o horário de trabalho"

A líder parlamentar comunista, Paula Santos, considera que existe um “problema sério de conciliação entre a vida pessoal e profissionais dos pais”, com consequências no desenvolvimento das crianças e jovens, e criticou as propostas que, diz, têm sido apresentadas pelas entidades patronais e que querem ir num “sentido oposto”. “Isto é gravíssimo”, sublinha.

Teresa Borges - RTP Antena 1





No âmbito das jornadas parlamentares, que terminam hoje em Lisboa, o partido esteve reunido com o Instituto de Apoio à Criança (IAC), onde ouviu as preocupações da associação. O presidente da Direção do IAC, Manuel Coutinho, defendeu a necessidade de uma nova “organização laboral” que permita às crianças o “direito a ter o pai e a mãe mais tempo presentes”, defendendo mesmo que esta é uma "questão civilizacional".





“Se os primeiros 100 dias da criança forem tratados com muita atenção, se a vinculação for bem estabelecida, nós acabamos por ter crianças mais saudáveis. Mas as crianças precisam dos pais como orientadores, os pais precisam de ter tempo para estar com os filhos”, defende Manuel Coutinho, considerando que este caminho exige uma “reorganização social, das empresas, dos serviços públicos e das organizações privadas”. “Todos nós temos que contribuir para que isto seja uma realidade em breve”, reforça.As jornadas parlamentares do PCP encerram esta tarde na Assembleia da República, com um discurso do secretário-geral do partido, Paulo Raimundo.