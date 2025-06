PCP propõe no primeiro dia da nova legislatura mil euros de salário mínimo, em julho

Iniciativas que o partido promete apresentar, já amanhã, no primeiro dia da nova legislatura na Assembleia da República.A líder parlamentar comunista defende que o atual contexto político pede combate e acção, e aponta salários, pensões, saúde, habitação e paz como prioridades.Em conferência de imprensa, esta manhã, a líder parlamentar do PCP rejeitou também ter ficado alivada com as palavras do primeiro-ministro, que afirmou que o processo de revisão constitucional não é uma prioridade para o Governo.Paula Santos insiste que PSD e CDS se têm afastado dos princípios da constituição.

O PCP perdeu um mandato, nas últimas eleições legislativas, e passa a estar representado no Parlamento por três deputados: Paula Santos, Alfredo Maia e Paulo Raimundo.