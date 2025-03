PCP reivindica louros de ter obrigado Governo a apresentar moção de confiança

António Cotrim - Lusa

Paulo Raimundo acusa os socialistas de se limitarem a um registo de casos que, sendo graves, não podem ser separados de uma política de direita gravosa para o país e os trabalhadores.



No comício de aniversário do 104.º aniversário do PCP, que se realizou no Pavilhão Casal Vistoso, em Lisboa, defendeu também que eventuais eleições legislativas "podem e devem constituir uma oportunidade para abrir caminho a uma outra política.”