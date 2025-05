Peças com certificados falsos. Detidos suspeitos de "atentado à segurança de transporte por ar"

As buscas tiveram lugar em diferentes regiões do país, "tendo sido detidos três suspeitos dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, administração danosa, atentado à segurança de transporte por ar, branqueamento, corrupção passiva, corrupção com prejuízo do comércio internacional e fraude fiscal qualificada", lê-se em comunicado da PJ.



"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou hoje uma operação policial, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para cumprimento de dez mandados de busca nas regiões de Lisboa, Margem Sul, Alentejo, Algarve e interior do país", indica a nota remetida às redações.



"Em causa estão suspeitas de fornecimento de peças e componentes aeronáuticos a companhias de transporte aéreo e às respetivas unidades de manutenção, acompanhados de documentação de certificação que se suspeita ter sido forjada", prossegue a Judiciária. "Estes componentes, classificados como Suspected Unapproved Parts, não cumprirão com os requisitos exigidos pelos fabricantes originais".





Ainda segundo a PJ, esta investigação decorre "da denúncia apresentada por uma das operadoras aéreas lesadas com a atuação dos suspeitos, em 2023, na sequência da deteção, nas suas cadeias de abastecimento, de componentes não certificados, destinados a ser instalados em motores aeronáuticos, no decurso de ações de manutenção". Os detidos vão ser agora presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.



"Em momento prévio à apresentação da denúncia, a operadora aérea comunicou a deteção dos componentes suspeitos às entidades nacionais e internacionais competentes em matéria de segurança da navegação aérea, contribuindo assim para a mitigação de quaisquer riscos e para uma rápida intervenção das autoridades de segurança aeroportuária a nível internacional", explica a polícia de investigação criminal.