"Peço desculpa". Autarca de Almada lamenta e diz estarem a ser tomadas medidas para evitar falhas no abastecimento de água

Arlinda Brandão

"peço desculpa naturalmente, pelo inconveniente que isto tem, justamente numa altura de grande, grande calor".



A autarca diz que os serviços estão a fazer tudo para minimizar a situação tendo em conta que as reservas de água estão baixas, numa altura de maior procura: " estão a tentar arranjar mais água sobretudo nesta onda enorme de calor. Estamos a fazer os possíveis para que ninguem fique dias seguidos sem água. E explica que "está a haver de facto interrupções no fornecimento de água porque as nossas reservas estão muito baixas".



Uma das soluções adotadas foi avançar com uma nova captação. E procura-se gerir a Rede de forma equitativa.

Ouvida pela Rádio Pública, a presidente da Câmara de Almada Inês de Medeiros, reconhece o desconforto e lamenta;A autarca diz que os serviços estão a fazer tudo para minimizar a situação tendo em conta que as: " estão a tentar arranjar mais água sobretudo nesta onda enorme de calor.E explica que "está a haver de facto interrupções no fornecimento de água porque as nossas reservas estão muito baixas".E procura-se gerir a Rede de forma equitativa. Equipamentos essenciais têm abastecimento garantido

A presidente da Câmara de Almada garante que "Hospitais, Bombeiros, Centros de Saúde, Escolas" está tudo com água garantida nas torneiras. Com o calor e o perigo de incêndios, a autarca diz que também essa situação está salvaguardada e dá a garantia de que não vai faltar água se for necessário nesses casos.



Ouvido também pela rádio pública, Luís Palma o presidente dos Serviços de Água e Saneamento de Almada (SMAS) espera que com uma nova captação agora efetuada, a situação possa melhorar e refere que uma outra captação ou furo vai avançar até ao final do mês de julho e mais duas ainda até ao final do ano. E garante que a situação "está mais regularizada. Há água mas não há com tanta pressão. Mas faltar água em absoluto só muito pontualmente e por curtos períodos do tempo" acrescenta.







A presidente da Câmara de Almada garante que "Hospitais, Bombeiros, Centros de Saúde, Escolas" está tudo com água garantida nas torneiras. Com o calor e o perigo de incêndios, a autarca diz que também essa situação está salvaguardada e dá a garantia de que não vai faltar água se for necessário nesses casos.Ouvido também pela rádio pública, Luís Palma o presidente dos Serviços de Água e Saneamento de Almada (SMAS) espera que com uma nova captação agora efetuada, a situação possa melhorar e refere que. E