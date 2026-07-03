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"Peço desculpa". Autarca de Almada lamenta e diz estarem a ser tomadas medidas para evitar falhas no abastecimento de água
A presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, espera que com as medidas tomadas sejam reduzidas as falhas de abastecimento de água em várias localidades do concelho de Almada, em especial na Costa de Caparica e Charneca de Caparica. A estimativa é de mais de 100 mil pessoas que só nestas duas zonas da cidade têm enfrentado nos últimos dias interrupções no abastecimento de água. No Feijó e Laranjeiro também há queixas.
Arlinda Brandão
A autarca diz que os serviços estão a fazer tudo para minimizar a situação tendo em conta que as reservas de água estão baixas, numa altura de maior procura: " estão a tentar arranjar mais água sobretudo nesta onda enorme de calor. Estamos a fazer os possíveis para que ninguem fique dias seguidos sem água. E explica que "está a haver de facto interrupções no fornecimento de água porque as nossas reservas estão muito baixas".
Uma das soluções adotadas foi avançar com uma nova captação. E procura-se gerir a Rede de forma equitativa.
Equipamentos essenciais têm abastecimento garantido
A presidente da Câmara de Almada garante que "Hospitais, Bombeiros, Centros de Saúde, Escolas" está tudo com água garantida nas torneiras. Com o calor e o perigo de incêndios, a autarca diz que também essa situação está salvaguardada e dá a garantia de que não vai faltar água se for necessário nesses casos.
Ouvido também pela rádio pública, Luís Palma o presidente dos Serviços de Água e Saneamento de Almada (SMAS) espera que com uma nova captação agora efetuada, a situação possa melhorar e refere que uma outra captação ou furo vai avançar até ao final do mês de julho e mais duas ainda até ao final do ano. E garante que a situação "está mais regularizada. Há água mas não há com tanta pressão. Mas faltar água em absoluto só muito pontualmente e por curtos períodos do tempo" acrescenta.