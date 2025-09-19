Pediatra Ana Isabel Lopes é a nova diretora clínica do Hospital de Santa Maria

Segundo a informação a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria informou na quinta-feira os diretores de serviço e as chefias na nomeação da nova diretora clínica dos cuidados de saúde hospitalares e hoje comunicou internamente a toda a instituição.

Ana Isabel Lopes assume as funções a partir de hoje.

Licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde concluiu também o doutoramento e dirigiu a Clínica Universitária de Pediatria, Ana Isabel Lopes especializou-se em Pediatria no Hospital de Santa Maria e no John Radcliffe Hospital, Oxford, com sub-especialização na área da Gastrenterologia Pediátrica.

A especialista dirigiu nos últimos anos o Departamento de Pediatria da ULS Santa Maria, além de ter desempenhado diversos cargos em sociedades científicas e funções clínicas e académicas a nível interno.

Na informação interna, o Conselho de Administração da ULS de Santa Maria agradece a Rui Tato Marinho pelos serviços prestados à instituição durante o seu mandato enquanto diretor clínico.

Esta nomeação culmina um processo de substituição que se iniciou ainda antes do verão.