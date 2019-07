Pediatria do Hospital de Portimão sem internamento até domingo

RTP12 Jul, 2019, 11:39 / atualizado em 12 Jul, 2019, 12:45 | País

A ala pediátrica do Hospital de Portimão está sem internamento e urgências até domingo. De acordo com a direção clínica, não existem condições para garantir os serviços devido à carência de pediatras.





“Esta é a solução de recurso. É uma solução que é má, é prejudicial para os utentes, mas é a solução possível nesta fase, não havendo pediatras”, afirma Ulisses Brito, bastonário da Ordem dos Médicos da Região do Sul.





A falta de médicos é um problema recorrente na região. Ulisses Brito explica que a carência de profissionais é justificada pelo facto de grande parte dos recursos humanos médicos nas urgências serem contratados.





Para que o problema seja contornado, a Ordem dos Médicos apela para que existam incentivos para a fixação de médicos na região, nomeadamente através da abertura de mais vagas carenciadas. Este tipo de vagas permite que sejam pagos aos médicos mais 40% de vencimento e mais dois dias de férias por cada ano durante os primeiros três anos de serviços.

Ministra da Saúde admite urgência em resolver falta de médicos







“Não vai haver encerramento de serviços. O que poderá haver é o encaminhamento de doentes que deem aqui entrada através da urgência e poderemos ter também necessidade, caso isso se confirme, de transportar para Faro casos de meninos que estão na neonatologia”, declarou Marta Temido.



Salienta a necessidade de combater este problema, mas admite que o foco neste momento consiste em resolver a falta de escalas que existem nos próximos dias.



“Temos a convicção de que a partir do final desde mês e no mês de agosto, outra solução, com reforço de profissionais que vêm de outras zonas, permitirão que estas eventualidades deixem sequer de se colocar”, admite a Ministra.





Crianças internadas e com necessidade de cuidados hospitalares serão encaminhadas para o Hospital de Faro. Aquelas que têm indicação de alta para esta sexta-feira, espera-se que os processos fiquem concluídos até ao final desta manhã.O bastonário declara que o mesmo cenário pode vir a acontecer noutras áreas. É o caso, por exemplo, da ginecologia obstetrícia e da neonatologia, que devido à falta de médicos obriga à transferência de grávidas e bebés para o Hospital de Faro. De acordo com a direção clínica, estão previstos mais 30 dias sem que possa ser assegurada a neonatologia na unidade de Portimão do Hospital do Algarve.“São pessoas de fora do hospital. Vão exigir, dada a falta de recursos, maiores valores e portanto vão ser pagos a valores muito superiores. E por outro lado, muitas vezes, se não lhes apetecer prestar o serviço e se tiverem a possibilidade de prestar o serviço mais perto da sua residência, acabam por não vir e, portanto, o Algarve acaba por ficar desprotegido”, declara o bastonário.A pediatria no Hospital de Portimão deverá voltar à normalidade na segunda-feira.