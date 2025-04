Pedidos de acumulação INEM. Sindicato de acordo mas não a Comissão de Trabalhadores

Em declarações à Antena1, Rui Gonçalves, da Comissão de Trabalhadores do INEM, mostra-se preocupado com as medidas que o presidente do INEM diz ter tomado ao suspender os pagamentos aos formadores internos.Quanto à acumulação de funções, Rui Gonçalves diz que situações são regularmente revistas.

Em relação às declarações desta tarde de Sérgio Dias Janeiro de que este ano autorizou quatro acumulações de funções, Rui Gonçalves diz que são pedidos de dirigentes.