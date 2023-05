Com a subida dos preços das casas e do mercado de arrendamento, são também cada vez mais os portugueses a pedir ajuda ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Uma procura crescente que ultrapassou já os valores do ano passado.





O IHRU revela à Antena 1 que, durante o primeiro trimestre do ano, teve mais 30 por cento dos pedidos, comparativamente a 2022, com mais de 3.500 pessoas a aguardar habitação social.A maioria dos pedidos diz respeito às regiões de Lisboa, Porto e Setúbal.