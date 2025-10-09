Em direto
Pedidos de apoio à APAV voltam a aumentar e mulheres são a maioria das vítimas

por Sandra Henriques - Antena 1

Créditos : GNR/DR

O número de pedidos de ajuda à APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima cresceu este ano. É o que mostram os dados de janeiro até ao fim de agosto, em comparação com os números de todo o ano passado.

Das mais de 14 mil vítimas apoiadas pela APAV nos primeiros oito meses do ano, quase 60 por cento eram novas vítimas. As restantes eram pessoas apoiadas em anos anteriores e que mantiveram, este ano, o acompanhamento da associação.

As mulheres continuam a ser a maioria das vítimas - de nacionalidade portuguesa e em idade ativa.

A APAV apoiou nos primeiros oito meses do ano vítimas de quase 90 por cento dos municípios do país. A maior parte dos pedidos de apoio registou-se nos concelhos de Lisboa e Faro, seguidos de Braga e Porto.

A violência doméstica foi o crime mais reportado à APAV. Há ainda a destacar pedidos de ajuda por causa de crimes contra crianças e jovens.

