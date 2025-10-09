País
Pedidos de apoio à APAV voltam a aumentar e mulheres são a maioria das vítimas
Créditos : GNR/DR
O número de pedidos de ajuda à APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima cresceu este ano. É o que mostram os dados de janeiro até ao fim de agosto, em comparação com os números de todo o ano passado.
As mulheres continuam a ser a maioria das vítimas - de nacionalidade portuguesa e em idade ativa.
A APAV apoiou nos primeiros oito meses do ano vítimas de quase 90 por cento dos municípios do país. A maior parte dos pedidos de apoio registou-se nos concelhos de Lisboa e Faro, seguidos de Braga e Porto.
A violência doméstica foi o crime mais reportado à APAV. Há ainda a destacar pedidos de ajuda por causa de crimes contra crianças e jovens.