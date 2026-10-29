Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca em todo o país
Milhares de voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) iniciam hoje o peditório anual da instituição em todo o país, uma ação que no ano passado arrecadou mais de 2,2 milhões de euros para apoiar 25 mil pessoas.
"O Peditório Nacional é uma das principais fontes de financiamento da LPCC, permitindo assegurar a continuidade das respostas de apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias, bem como das iniciativas de prevenção, rastreio e investigação científica", disse a LPCC, em comunicado.
Como aconteceu em anos anteriores, o Peditório Nacional da LPCC vai decorrer até domingo em locais públicos, nomeadamente áreas comerciais e igrejas, segundo a liga.
De acordo com a nota, os 21.600 voluntários estarão identificados com o colete da liga e cofres.
No comunicado, a LPCC disse que também será possível fazer donativos através do `site` da Liga Portuguesa Contra o Cancro.