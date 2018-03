Pedro Dias condenado à pena máxima de 25 anos de prisão

RTP08 Mar, 2018, 16:35 / atualizado em 08 Mar, 2018, 18:36 | País

Pedro Dias foi condenado pelos homicídios consumados do militar da GNR Carlos Caetano e de Liliane e Luís Pinto, um casal que viajava de carro na Estrada Nacional (EN) 229 na noite de 11 de outubro. A tentativa de homicídio do militar António Ferreira foi também considerada provada, assim como vários outros crimes.



Defesa de Pedro Dias admite recurso

Julgado em quatro meses

Pena máxima de 25 anos

Pedro Dias assistiu à leitura do acórdão por videoconferência desde a prisão de Monsanto.Considerando que o trabalho do tribunal foi exemplar, Mónica Quintela disse que para a equipa da defesa se segue agora a leitura de uma sentença que é longa.Considerou, desde já, que lhe parece ter sido encontrada alguma incongruência na condenação parcial relativamente à morte do militar, castigada com 21 anos, inferior aos 22 das duas vítimas civis.Reafirmou, contudo, que Pedro Dias teve a sorte de ter sido julgado por um tribunal de muita qualidade, muito bem preparado do ponto de vista técnico, deixando em aberto a possibilidade de recurso da sentença.O julgamento começou em novembro de 2017. O Ministério Público tinha pedido em tribunal a aplicação da pena máxima permitida em Portugal, os 25 anos de prisão. A acusação considerou incoerente e inconsistente a versão apresentada por Pedro Dias em tribunal.Pedro Dias confessou ter disparado sobre dois militares da GNR - Carlos Caetano, que morreu, e António Ferreira, que ficou ferido -, mas rejeitou responsabilidades nas mortes de Liliane e Luís Pinto, dois civis que faziam de carro a Estrada Nacional 229.Nas alegações finais, a advogada de Pedro Dias, Mónica Quintela, pediu que este fosse condenado pelo homicídio do militar Carlos Caetano e pela tentativa de homicídio simples do militar António Ferreira e absolvido dos crimes relativos a Liliane e Luís Pinto.João Paulo Matias, advogado de Liliane e Luís Pinto, manifestou estar satisfeito com a sentença do Tribunal da Guarda, mormente a parte da condenação de Pedro Dias, mas entende ser injusto os pais de Luís Pinto não terem direito a qualquer indemnização.No que respeita a Lídia da Conceição, que surpreendeu Pedro Dias quando estava escondido numa casa de Moldes, no concelho de Arouca, a advogada de Pedro Dias sempre considerou que o crime a aplicar deveria ser o de ofensas corporais simples.Numa reacção das famílias das vítimas, ouvidas à porta do tribunal, Lúcia Caetano, mãe do militar da GNR morto em Aguiar da Beira, disse que o filho não teve responsabilidade pelas ações de Pedro Dias, que descreveu como “um monstro”.