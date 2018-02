Partilhar o artigo Pedro Dias. "O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram" Imprimir o artigo Pedro Dias. "O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram" Enviar por email o artigo Pedro Dias. "O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram" Aumentar a fonte do artigo Pedro Dias. "O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram" Diminuir a fonte do artigo Pedro Dias. "O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram" Ouvir o artigo Pedro Dias. "O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram"