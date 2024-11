Pedro Duarte mostra surpresa pela escolha de Arons de Carvalho para o CGI da RTP

Pedro Duarte estranha o nome e o timing, já que o CGI está sem presidente há muito tempo.



Questionado sobre esta escolha do socialista Arons de Carvalho, antigo secretário de Estado para a Comunicação Social, diz o ministro que a RTP precisa de menos militância e precisa de se modernizar e não ficar agarrada ao passado.



Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, está a ser ouvido no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado.