Pedro Marques presta esclarecimentos na comissão de inquérito à TAP

Pedro Marques, que vai pelo segundo dia consecutivo ao parlamento dar explicações sobre a TAP, foi ministro das Infraestruturas entre 26 de novembro de 2015 e 18 de fevereiro de 2019, altura em que saiu do Governo para liderar o PS nas eleições europeias, tendo sido substituído por Pedro Nuno Santos.Durante o seu mandato, o Estado recuperou a posição maioritária na estrutura acionista da TAP, após a privatização levada a cabo pelo anterior Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho.Quando o Governo do PS (apoiado no parlamento por BE, PCP e PEV) tomou posse, iniciaram-se negociações com o consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, que tinha vencido o concurso para a privatização e adquirido 61% do capital da companhia aérea, na altura liderada por Fernando Pinto.