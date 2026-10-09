Pedro Moura é o novo diretor nacional da PSP

Pedro Moura, que é atualmente o coordenador-geral da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna, substitui Luís Carrilho, que estava no cargo desde maio de 2024.





Segundo o MAI, o novo diretor nacional da PSP toma posse na terça-feira, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que vai decorrer no salão nobre do Ministério da Administração Interna.



Pedro Moura, 59 anos, está desde 2024 na Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna, tendo anteriormente chefiado o gabinete do diretor nacional da PSP, entre 2023 e 2024, e estado à frente do Departamento de Operações da PSP, entre 2022 e 2023.



Promovido a superintendente-chefe (posto mais elevado na carreira de oficiais da PSP) em novembro de 2025, Pedro Moura dirigiu também o Departamento de Armas e Explosivos da PSP, chefiou a área operacional do Comando Metropolitano do Porto e a Divisão de Policiamento e Ordem Pública da Direção Nacional, além de ter sido oficial de ligação da PSP no Gabinete Coordenador de Segurança do Ministério da Administração Interna.



Comandou igualmente a esquadra da PSP de Abrantes, desempenhou funções de ensino e coordenação na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, tendo, a nível internacional, integrado o grupo de especialistas em armas de fogo da Comissão Europeia e representado a PSP na plataforma da Europol de combate à criminalidade grave e organizada, na área das armas de fogo.



O novo diretor-nacional da PSP presidiu ainda ao Grupo Europeu de Peritos em Armas de Fogo, coordenou cursos da Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) sobre tráfico de armas de fogo e integrou o grupo de peritos governamentais das Nações Unidas sobre a acumulação de excedentes de munições convencionais e exerceu funções de consultor e formador daquela organização.



No comunicado do MAI, o Governo agradece ao diretor nacional cessante, superintendente-chefe Luís Carrilho, "a elevação institucional, o profissionalismo e a dedicação à missão de serviço público que desenvolveu, desejando-lhe sucesso nas funções que irá assumir no plano externo".



Luís Carrilho vai ocupar o cargo de oficial de ligação em Paris, substituindo o também ex-diretor nacional da PSP Magina da Silva, que termina a comissão de serviço este mês de outubro.

