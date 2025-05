Pedro Nuno alerta que há votos que não podem ser perdidos

Évora, 07 mai 2025 (Lusa) - O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, apelou hoje a uma concentração da votação para as legislativas no PS, alertando que há votos que não podem ser perdidos nem dispersados em círculos eleitorais como em Évora, onde discursava.

"Que ninguém disperse o voto. Está ao nosso alcance derrotarmos a AD, mas para nós derrotarmos a AD, temos de ter todos a consciência que em vários sítios eleitorais do país há votos que não podem ser perdidos", afirmou o líder do PS, que fez um comício ao final da tarde em Évora, a uma curta distância de uma iniciativa de campanha similar da AD, com a presença do primeiro-ministro, Luis Montenegro.

Pedro Nuno Santos alertou que "há votos que não podem ser dispersos". "E um desses distritos é Évora. Para nós derrotarmos a AD, nós precisamos de concentrar os votos no PS para ganharmos as eleições no dia 18 de maio", advertiu.

Nas últimas legislativas, o PS elegeu um deputado no distrito de Évora, a AD também um e, o Chega, conquistou o terceiro mandato atribuído ao círculo eleitoral alentejano.