Pedro Nuno questiona alegada demora do INEM a comunicar morte de mulher ventilada

De visita à feira Ovibeja, em Beja, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre o caso, começando por lamentar a morte e dizer que é preciso esperar pelos resultados da auditoria pedida pela ministra da Saúde.

"Mas há uma coisa que a senhora ministra nos podia dizer já, que é: Porquê que é que o INEM, que, obviamente, tem conhecimento deste falecimento na segunda-feira, só comunicou ontem [quinta-feira] este acontecimento muito infeliz?"

Pedro Nuno Santos aludiu a outras investigações pedidas pelo Governo, dando como exemplos as auditorias solicitadas ao caso das mortes ocorridas no dia da greve do INEM e ao número de alunos sem professor.

"Passados estes meses todos, ainda não temos os resultados dessas auditorias", salientou.

Voltando ao caso da morte da mulher alegadamente em consequência do apagão, o candidato socialista a primeiro-ministro insistiu que "é importante que esta investigação produza resultados com rapidez" para se avaliar as responsabilidades.

"Não pode acontecer um governo, em cada momento difícil, com notícias muito tristes, anuncie uma investigação e, depois, esteja meses sem apresentar esses resultados", acrescentou.

Na quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que tinha ordenado uma averiguação às circunstâncias da morte de uma mulher septuagenária que estava ventilada e que terá morrido, alegadamente, em consequência do apagão de segunda-feira.

O caso da mulher de 77 anos foi avançado pela RTP. Na reportagem emitida no canal público, a família relatou que a mulher, que estava ventilada em casa, morreu no dia do apagão, alegando que a morte se deveu à falta de energia.

"Tendo tido o Ministério da Saúde conhecimento, esta quinta-feira, dia 01 de maio, de uma eventual vítima causada pelo corte de energia no passado dia 28 de abril, a ministra da Saúde decidiu pedir uma auditoria à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) para o esclarecimento cabal deste caso", referiu o ministério, numa breve nota enviada às redações.

Numa outra nota, o ministério indicou que de acordo com informações prestadas ao gabinete da ministra da Saúde pelo INEM, a vítima é uma mulher de 77 anos, "com várias comorbilidades e que se encontrava no seu domicílio".

O ministério tutelado por Ana Paula Martins especificou que "o pedido de socorro para o 112 foi recebido às 15:52" e "o acionamento da Viatura de Emergência Médica (VMER) foi efetuado 5 minutos após a realização de uma triagem clínica".

"Foi, também, enviada uma ambulância. O óbito foi declarado pela equipa da VMER", mencionou ainda a nota informativa.

O corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha.