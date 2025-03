Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de "arrastar o país para a lama"

"Não deixa de ser caricato, porque quem criou a lama foi Luís Montenegro. Luís Montenegro está na lama, arrastou o PSD e o seu governo para a lama e agora quer atirar o país para a lama", acusou.



À chegada ao Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, para a apresentação formal da candidatura de Alexandra Leitão à presidência da Câmara de Lisboa, Pedro Nuno Santos disse ainda que Luís Montenegro "foge do apuramento da verdade como o diabo foge da cruz".



"O que nós precisamos hoje é de um primeiro-ministro com coragem, com frontalidade, com transparência e não alguém que se esconda sempre atrás dos outros", afirmou Pedro Nuno Santos.