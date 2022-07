Pedro Nuno Santos experimenta carruagens ARCO

Estas carruagens foram compradas à espanhola Renfe e remodeladas em Portugal, nas oficinas da CP de Guifões, tendo recebido autorização no passado dia 14 de julho do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para a sua entrada ao serviço de passageiros da CP – Comboios de Portugal.Segundo o instituto, “a CP realizou os testes necessários para a verificação de aspetos relevantes para a segurança das carruagens, tendo entregado no passado dia 13 de julho a documentação necessária para finalizar o processo de autorização”.De acordo com a mesma nota, “estas carruagens vão permitir à CP reforçar a oferta e o IMT congratula-se por ter terminado este processo importante para a qualidade do serviço ferroviário de passageiros em Portugal”.