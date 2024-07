Pedro Nuno Santos entrevistado ontem à noite no canal Now salienta que não é obrigatório que o PS seja sequer ouvido sobre esta matéria em concreto.Quanto às eleições autárquicas do próximo ano, Pedro Nuno Santos garante que o PS tem bons quadros. E deixou elogios a nomes como Alexandra Leitão, ou Mariana Vieira da Silva.