A reunião destinou-se a discutir as condições de trabalho das polícias. Em cima da mesa esteve a questão do suplemento de missão atribuído à Judiciária, e que no entendimento dos sindicatos deve ser estendido à PSP e GNR.

No fim do encontro, o líder do PS não falou aos jornalistas. Já o porta-voz da plataforma sindical disse que Pedro Nuno Santos prometeu fazer contas, mas não se vinculou a uma proposta concreta.



O comissário Bruno Pereira garantiu de que os polícias vão continuar em protesto.