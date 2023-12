Pedro Nuno Santos sobre Passos Coelho: "A maioria do povo português rejeitou e chumbou a sua governação"

Num discurso seguido ao do antecessor, durante o jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, Pedro Nuno Santos começou por recordar as primeiras legislaturas de António Costa e o “sucesso das negociações” com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português."Nós conseguimos desde logo o acordo que muitos em Portugal achavam que era impossível, que muitos no Partido Socialista achavam que era impossível", começou.Para o eleito secretário-geral, os quatro anos de Geringonça à esquerda "foram muito importantes" para a sua "aprendizagem enquanto político e enquanto militante do PS". Dos sete anos que esteve no Governo, Pedro Nuno Santos destaca os primeiros como "marcantes", quando foi secretário de Estado do primeiro-ministro."Aqueles anos foram de facto anos muito importantes. Anos que me marcaram, anos que me definiram enquanto político e enquanto homem”, continuou.

"Vivemos melhor do que que há oito anos"

Em tom de reflexão, Pedro Nuno Santos considerou que seria fundamental avaliar se “Portugal está melhor ou pior do que há oito anos". E respondendo à própria questão,, frisou."É com este legado que nós aparecemos em eleições. (...) É com a certeza de que nós não temos de contrariar nada do que fizemos", afirmou, dirigindo-se aos socialistas enquanto se referia aos resultados do Governo de António Costa, a quem deixou um agradecimento., disse, dirigindo-se ao antecessor.Sobre o fim do mandato de António Costa e da atual legislatura, que foi interrompida por "razões alheias" ao PS, o novo líder socialista admite que o "projeto está inacabado".Mesmo que o Governo se mantivesse, "continuaria a haver trabalho para fazer" porque, nas palavras de Pedro Nuno Santos, é "isso que caracteriza um socialista": é "esta ambição, esta vontade de continuar a fazer"., acrescentou, assumindo o papel de líder socialista.

Apesar de reconhecer conhecer que "não está tudo bem", garante que um eventual novo governo socialista não vai "começar do zero".