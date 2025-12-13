Pedro Pimpão é o novo presidente da Associação Nacional de Municípios

As votações para a eleição dos titulares dos órgãos da ANMP decorreram esta tarde de sábado no XXVII Congresso desta entidade.





Centenas de autarcas estiveram reunidos em Viana do Castelo, durante o fim de semana. Pedro Pimpão foi candidato único à presidência do Conselho Diretivo da ANMP.





(com Lusa)

Pedro Pimpão sucede assim a Luísa Salgueiro, que irá presidir à Mesa do Congresso e, por inerência, ao Conselho Geral.