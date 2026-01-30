Pedrógão Grande apela à doação de lonas e material de cobertura para casas afetadas

O município de Pedrógão Grande, através das redes sociais, deixou um apelo ao "humanitarismo, à solidariedade e ao apoio de todos os portugueses, de forma a ajudar a população do concelho mais afetada pela Depressão Kristin a ultrapassar esta grave e inimaginável situação de crise".

"Neste momento, existem cidadãos que perderam bens materiais essenciais das suas habitações", escreveu a autarquia, que acrescentou estar a recolher donativos de lonas e material de cobertura.

Pediu ainda que os donativos sejam entregues no armazém municipal, instalado na Zona Industrial de Pedrógão Grande.

Já hoje, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, João Marques, disse que o concelho enfrenta "mais uma tragédia", depois dos incêndios florestais de 2017, e apelou a pessoas e empresas para que ajudem.

O autarca salientou que "o principal problema são as habitações das pessoas, porque ficaram sem telhado".

"Não temos plásticos, não temos lonas suficientes, não temos pessoal, não temos empresas em número suficiente para poder ajudar as pessoas, pelo menos a resolver, pontualmente, estas situações. E, com a chuva, claro que os prejuízos são enormes, porque todo o recheio das habitações está a ser completamente degradado", avisou João Marques.