Pedrógão Grande. Marcelo e Costa homenagearam vítimas

Foto: Paulo Novais - Lusa

O memorial às vítimas dos incêndios de 2017 foi inaugurado em Pedrógão, com a presença do Governo e do Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa queixou-se de que o Governo marcou a data da inauguração sem lhe dar conhecimento e escolhendo um dia em que estava no estrangeiro, mas mesmo assim o presidente chegou a tempo para a cerimónia.