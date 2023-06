Pedrógão Grande. População não quer que memorial motive oportunismo

Foto: Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande

Realiza-se esta terça-feira, às 19h00, a cerimónia de inauguração oficial do monumento que lembra as vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande. Uma homenagem que conta com a presença do presidente da República, do primeiro-ministro e de várias figuras do Estado.