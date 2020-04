Pedrógão Grande vai repetir desinfeção dos espaços públicos

Em comunicado, a autarquia refere que desde terça-feira está a executar a segunda fase do processo de desinfeção, que vai prolongar-se até segunda-feira, em colaboração com as Juntas de Freguesia.

"Tal como aconteceu na primeira fase (de 24 a 27 de março), o município forneceu todo o material necessário à realização desta tarefa em perfeitas condições de segurança, num total de 6.000 litros de solução à base de hipoclorito de sódio e 24 fatos completos", salienta a nota.

O município de Pedrógão Grande informou ainda que "tem estado em permanente contacto com as entidades de socorro da região" e que já distribuiu quase 500 equipamentos de proteção, entre luvas, máscaras, viseiras, fatos e óculos, pelas juntas de freguesia de Vila Facaia e Graça, GNR, Bombeiros, Santa Casa e Centro de Saúde.

"Temos procurado adquirir vários equipamentos de proteção individual, para depois os entregar a quem está na linha da frente no combate à covid-19. Todos, sem exceção, têm feito um trabalho exemplar dentro daquilo que são as condicionantes do nosso território", afirma Valdemar Alves, presidente da autarquia, citado no comunicado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.