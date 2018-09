Pedrógão. Manifestação para que não caia no esquecimento

Foto: Reuters

Um grupo de cidadãos, com o apoio do movimento Democracia 21, tem a correr uma petição contra as alegadas fraudes no uso dos apoios na reconstrução de casas em Pedrógão Grande. Até ao momento já foram recolhidas mais de quatro mil assinaturas.



Sofia Afonso Ferreira, do movimento, refere que a ideia é fazer com que o assunto não caia no esquecimento. Até porque, diz, podem existir mais situações do género.



A representante da organização quer levar a petição à Assembleia da República e chamar a atenção da sociedade portuguesa para que o caso seja levado até às últimas consequências.



Há casos e casos, diz Sofia Afonso Ferreira. Este, pelas características, porque as verdadeiras vítimas continuam à espera de ajuda, deve ser encarado como prioritário.A manifestação realiza-se entre as 13h00 e as 15h00 em Lisboa (Assembleia da República) e no Porto (Avenida dos Aliados).