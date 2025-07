Pela defesa da costa alentejana

Cidadãos, em conjunto com organizações ambientais, juntam-se este domingo, dia 27, para protestar contra a construção de turismo de luxo na costa alentejana. Pedem a suspensão imediata dos processos em curso, a promoção de um turismo sustentável e a reabertura do parque de campismo da Galé, encerrado desde 2021.



Diana Almeida, do Movimento Reabrir a Galé, em entrevista à Antena 1, fala sobre o planeamento da manifestação, assim como as construções que continuam a ser feitas, mesmo depois da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter proposto medidas para melhorar os acessos às praias condicionadas.



Com encontro marcado às 10h30, junto ao café da praia de Melides, a manifestação decorre em simultâneo com a Ultra Maratona Atlântica, entre Tróia e Melides.



Esta iniciativa chega na sequência de fiscalizações na costa alentejana, onde 22 praias foram encontradas com acessos condicionados.