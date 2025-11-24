Pelo menos 24 mulheres assassinadas desde o início do ano

De acordo com os dados recolhidos pelo observatório, a maior parte das mortes (21) decorreu no contexto de violência de género (femicídio).





Das 24 mulheres assassinadas, dentro dos femicídios houve 16 casos nas relações de intimidade e cinco em contexto familiar, e nos três assassinatos um deveu-se a discussão pontual, outro em contexto familiar e um noutro contexto. O documento relata ainda 50 tentativas de assassinato, das quais 40 de femicídio (38 em relações de intimidade e duas em contexto familiar) e dez tentativas de assassinato (quatro em contexto familiar, quatro em discussão pontual, uma noutro contexto e outra em contexto omisso). Os dados foram apresentados esta segunda-feira de manhã no Porto.





"Os dados de 2025 denotam que os femicídios e as tentativas de femicídio continuam sem abrandar em Portugal", disse, em conferência de imprensa, Cátia Pontedeira, investigadora do OMA, denunciando que "continuam, em 2025, a existir sucessivos atentados contra mulheres pela razão de serem mulheres e decorrentes de razões de violência prévia, muitas vezes opressão e controlo".





"Em 2025, em todas as circunstâncias de femicídios e tentativas de femicídios, estamos a falar de homens que atacam mulheres. Em todas estas situações não é possível determinar um perfil único", sendo "crianças, mulheres jovens e mulheres mais velhas", sendo os ofensores desde jovens a adultos e mais velhos.





Cátia Pontedeira apontou também à atuação da justiça, lembrando que continua a haver ofensores "que são deixados em liberdade com medidas de coação sem ser prisão preventiva".







