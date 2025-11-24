Pelo menos 24 mulheres assassinadas em 2025 até 15 de novembro
Pelo menos 24 mulheres foram assassinadas em Portugal este ano até 15 de novembro, das quais 21 como resultado de violência de género (femicídio), segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA) da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).
De acordo com o relatório preliminar apresentado hoje na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), que se baseia em dados publicados pela comunicação social ao longo do ano, das 24 mulheres assassinadas, dentro dos femicídios houve 16 casos nas relações de intimidade e cinco em contexto familiar, e nos três assassinatos um deveu-se a discussão pontual, outro em contexto familiar e um noutro contexto.
O documento relata ainda 50 tentativas de assassinato, das quais 40 de femicídio (38 em relações de intimidade e duas em contexto familiar) e 10 tentativas de assassinato (quatro em contexto familiar, quatro em discussão pontual, uma noutro contexto e outra em contexto omisso).