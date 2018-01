Penalização de médicos internos vai empurrar mais profissionais da saúde para o estrangeiro

Foto: Reuters

A proposta do Ministério prevê que os médicos internos que saiam do interior antes de cumprirem os três anos de serviço após o fim da formação, podem ser impedidos de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde durante três anos.



O Bastonário da Ordem do Médicos, Miguel Guimarães diz que se esta medida for para a frente vai empurrar mais médicos para fora do SNS, e muitos deles acabarão por ir para o estrangeiro.