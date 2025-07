Foto: António Antunes - RTP

Em Peniche, não há urgência básica.



Nos hospitais de Abrantes e Garcia de Orta, estão encerradas as urgências de obstetrícia.



De acordo com informações enviadas aos bombeiros e às quais a RTP teve acesso, a urgência obstétrica do Garcia de Orta só deverá voltar a abrir no próximo sábado



O Barreiro assegurou o serviço até às 8h00. O Hospital de Setúbal responde às urgências deste as 9h00.