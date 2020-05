Peniche. Prisão preventiva para pai e madrasta de Valentina

A decisão surge depois de na terça-feira ambos terem sido ouvidos em tribunal.A criança, de 9 anos, foi dada como desaparecida na manhã do dia 7 de maio, quinta-feira, depois de uma denúncia do pai no posto da GNR de Peniche de que a menina tinha desaparecido de sua casa.Após cerca de três dias de buscas, a Polícia Judiciária de Leiria encontrou o corpo da criança no domingo numa mata na Serra D'el Rei, no concelho de Peniche, distrito de Leiria, e deteve o pai e a madrasta da vítima.O resultado preliminar da autópsia aponta para uma morte violenta, com indícios de asfixia e lesões na cabeça, bem como outras marcas no corpo.Suspeita-se que a menina tenha sido agredida de manhã e que o corpo tenha sido retirado apenas à noite, já sem vida.(em atualização)