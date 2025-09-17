Península de Setúbal. Governo promete criação de urgência regional de obstetrícia

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O anúncio feito pela ministra da Saúde que foi ouvida na manhã desta quarta-feira no Parlamento sobre os constrangimentos nas urgências de obstetrícia e ginecologia. Uma Comissão de Saúde pedida pelo PCP e depois de um fim de semana crítico nas urgências desta especialidade da Península de Setúbal.



Com Ana Paula Martins a garantir também que a resposta urgente obstétrica está hoje melhor do que há um ano. A ministra da Saúde diz que assumir responsabilidades políticas no caso das mortes ocorridas durante o período crítico da greve no INEM, no final do ano passado, é dar condições aos trabalhadores do instituto para "cumprirem a sua missão".



Na opinião da ministra, os relatórios da inspeção das atividades em Saúde não relacionam as mortes com a falta de socorro.



Ana Paula Martins adianta ainda que até ao final do ano irá haver uma proposta de lei orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica e admite que é necessário melhorar de forma significativa a articulação com a Proteção Civil.