Perceção de corrupção em Portugal atinge pior registo de sempre

Em linha com o resto da Europa, Portugal regista a tendência de queda no Índice de Perceção da Corrupção, ocupando a 48.ª posição, com 56 pontos, e pior registo de sempre. O CPI utiliza uma escala de zero (altamente corrupto) a 100 (muito íntegro) para avaliar a perceção da corrupção no setor público em 182 Estados.De acordo com o relatório anual, divulgado esta terça-feira e realizado pelaatravés da combinação de vários índices,Com a mesma pontuação, surgem países como Granada ou Costa Rica. Melhores no que diz respeito à perceção de corrupção estão Arábia Saudita, Botswana, Ruanda, Eslovénia e Catar.Preocupado com a tendência de queda dos resultados de Portugal no CIP, acentuada nos últimos quatro anos,, ainda que essa relação não seja direta nem causal.Em relação à queda no índice da revista The Economist, um dos que são considerados para recolher informação sobre o país para o CIP, José Fontão acredita que osA tendência portuguesa e europeia tem impacto direto na atratividade para o investimento estrangeiro nos países, na perceção da Justiça e noutros indicadores de desenvolvimento.Apesar da utilização de uma metodologia internacionalmente validada, o presidente da TIP não deixa de alertar para as dúvidas quanto à classificação de países como o Catar, que está mais bem posicional em relação a Portugal no Índice de Perceção de Corrupção: “o índice de perceção da corrupção mede perceções de corrupção no setor público.Caducada em 2024, a Estratégia Nacional Anticorrupção não apresentou, até ao momento, nenhuma avaliação sobre o funcionamento do programa ou sobre os próprios resultados. O presidente da TIP acredita que esta questão não foi uma prioridade política do atual Governo, mas deixa um pedido para o futuro: “Agora, o que é importante é que se leia o índice lendo aquilo que lá pode ser lido”., que devem ser substituídas por uma “estratégia de longo prazo”, criticando a ineficácia do “bom quadro jurídico” português.De acordo com a perceção da corrupção no setor público de 182 Estados, os Estados Unidos também registaram a pior posição de sempre na lista, com 64 pontos, e com 62, Cabo Verde é o país mais bem colocado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).A corrupção persiste de forma mais acentuada na África Subsaariana, segundo o Índice de Perceção da Corrupção de 2025, que mantém a região com o pior desempenho global.