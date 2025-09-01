Perda de apoios. Cuidadores informais acusam Estado de ver prestações por deficiência como rendimentos
Foto: Pedro A. Pina - RTP
Os cuidadores informais querem explicações da Segurança Social para ter contabilizado prestações por deficiência como se fossem rendimento, conta hoje o Jornal de Notícias.
Há famílias que estão a queixar-se de terem visto os subsídios que recebem taxados pelo IRS. O facto do subsídio de cuidados ser visto pela máquina do Estado como um rendimento impede estas famílias de ter acesso a outros apoios sociais.