Peregrinação de maio em Fátima começa hoje

Operações especiais das forças de segurança





A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançam operações para garantir a segurança dos participantes na primeira Peregrinação Internacional Aniversária de 2025 ao santuário de Fátima.



A GNR terá no terreno um dispositivo de cerca de 240 militares e vai intensificar ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima e reforçar o policiamento no Santuário e nas zonas envolventes.



A ANEPC vai mobilizar mais de 300 operacionais, dos quais 170 provenientes de diversos corpos de bombeiros da região para garantir a prestação de assistência e socorro aos milhares de peregrinos que são esperados no santuário através do pré-posicionamento de meios operacionais.







Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, foi criado cardeal por Francisco, em dezembro de 2024, tendo participado no conclave que elegeu na quinta-feira o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como líder da Igreja Católica.As celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio, 108 anos após os acontecimentos na Cova da Iria e nas quais são esperados milhares de fiéis, começam às 21h30, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a Celebração da Palavra, no recinto do santuário.