Peregrinação de maio no Santuário de Fátima presidida pelo Cardeal Tolentino Mendonça

O cardeal Tolentino Mendonça é bibliotecário e arquivista do Vaticano.Na semana passada, o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), anunciou que as celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio vão ter um limite de 7.500 pessoas, justificando que a pandemia de covid-19 "ainda não oferece garantias" para acolher "sem reservas" todos os fiéis.Na Capelinha "apenas poderão estar os intervenientes em cada uma das celebrações" e a comunhão vai ser distribuída no lugar, sendo o ministro (pessoa que distribui a comunhão) a deslocar-se até cada um dos fiéis.Num vídeo disponibilizado no "site" do santuário, o reitor, Carlos Cabecinhas, reconhece que 7.500 peregrinos são menos do que aqueles que gostaria que pudessem estar presentes no recinto.

"Juntos rezaremos pelo fim da pandemia e pela paz no Mundo", concluiu.