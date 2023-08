Peregrinos começam lentamente a ocupar relvado do Parque Eduardo VII

Pouco depois das 11:00 já se via alguns grupos de jovens sentados no relvado, que entoavam cânticos e assistiam aos ensaios para a cerimónia, com os seus panamás da JMJ colocados na cabeça para se protegerem do sol nas cerca de seis horas que ainda têm de esperar para ver o Papa.

No entanto, ao longo da Avenida António Augusto de Aguiar, próximo de uma das entradas para o parque, era visível o reforço das medidas de segurança e do dispositivo policial, que dava indicações aos peregrinos para caminharem de forma ordeira e se dirigirem aos pontos de revista.

Na zona exterior do parque, grupos de jovens com bandeiras e munidos de provisões para o dia acumulavam-se junto às entradas, questionando os elementos das forças policiais sobre qual a entrada que deveriam utilizar, com muitos a terem de voltar para trás.

No interior, enquanto se fazia os testes de som e os ensaios para a cerimónia que será presidida pelo Papa, prevista para as 17:45, o movimento no setor B do recinto era sobretudo de voluntários e profissionais de segurança, limpeza ou de outros setores.

A cerca de seis horas do evento, o ambiente no Parque Eduardo VII ainda se mantinha calmo, prevendo-se que o espaço comece a encher com maior intensidade a partir do início da tarde, naquela que será a primeira deslocação do Papa Francisco a este recinto, depois de ter chegado a Lisboa na quarta-feira.

Francisco, de 86 anos, é o primeiro Papa sul-americano. É, também, o primeiro Papa jesuíta.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que termina no domingo.