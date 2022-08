"Perigo de incêndio rural está ainda a meio da campanha", avisa IPMA

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente do IPMA esteve reunido com o ministro da Administração Interna, a quem traçou um cenário de risco de incêndio que se deve prolongar pelo menos durante mais um mês e meio. Jorge Miguel Miranda avisa que Portugal vai entrar no dia 20 numa terceira onda de calor e que as previsões não são positivas quanto a precipitação em setembro, que deverá ser mais seco e quente.