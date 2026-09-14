País
Perigo máximo de incêndio cobre mais de 50 concelhos de sete distritos
O perigo de incêndio rural vai continuar a ser muito elevado em algumas regiões do país até sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
São mais de 50 os concelhos dos distritos de Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro que se encontram esta segunda-feira sob perigo máximo de incêndio rural. As temperaturas vão manter-se elevadas ao longo do dia.
O IPMA colocou ainda mais de uma centena de concelhos dos distritos de Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.A escala de perigo de incêndio rural tem cinco níveis - de reduzido a máximo. Os cálculos assentam na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Quinze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo - o menos grave de uma escala de três - face à previsão de de tempo quente.
Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 18h00.
O arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo, por causa do tempo quente, até ao final da tarde de terça-feira.
Para esta segunda-feira, a meteorologia prevê, no continente, a continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado de noroeste durante a tarde, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no litoral oeste.
As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus Celsius de Braga e Bragança e os 26 em Portalegre. As máximas oscilam entre os 28 graus em Aveiro e Viana do Castelo e os 38 em Évora e Santarém.
c/ Lusa
O IPMA colocou ainda mais de uma centena de concelhos dos distritos de Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.A escala de perigo de incêndio rural tem cinco níveis - de reduzido a máximo. Os cálculos assentam na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Quinze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo - o menos grave de uma escala de três - face à previsão de de tempo quente.
Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 18h00.
O arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo, por causa do tempo quente, até ao final da tarde de terça-feira.
Para esta segunda-feira, a meteorologia prevê, no continente, a continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado de noroeste durante a tarde, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no litoral oeste.
As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus Celsius de Braga e Bragança e os 26 em Portalegre. As máximas oscilam entre os 28 graus em Aveiro e Viana do Castelo e os 38 em Évora e Santarém.
c/ Lusa