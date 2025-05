Perigo máximo ou muito elevado de incêndio em 75 concelhos

As temperaturas vão continuar elevadas, com quase todo o continente a ultrapassar os 30 graus.



Évora e Setúbal chegam aos 37, Beja aos 39.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda 12 distritos sob aviso amarelo por causa do tempo quente até sábado.



De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões pelo menos até segunda-feira.