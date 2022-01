Período de isolamento de assintomáticos passa a partir de hoje para sete dias. Publicada norma atualizada da DGS

O período de isolamento para as pessoas assintomáticas que testam positivo ao SARS-CoV-2 e têm doença ligeira passa a partir de hoje a ser de sete dias, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), que atualizou a norma sobre as pessoas infetadas com covid-19.